Новости регионов: авиарейсы отменили из-за метелей в Северо-Курильске

Авиарейсы отменили из-за метелей в Северо-Курильске. Мощный циклон принес ураганный ветер и сильный дождь с мокрым снегом. К вечеру на Курилах ветер усилится местами до 35 метров в секунду.

Десятибалльные заторы парализовали движение из-за обильного снегопада и гололедицы на дорогах в Новосибирске. На улицах города за сутки случилось более 30 ДТП. Движение затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях.

Сахалинские рыбаки поймали в Тихом океане тунца весом 200 килограммов. Его ловили специальными снастями на протяжении нескольких часов. Погрузить улов удалось только с помощью крана.

