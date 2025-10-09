Форма поиска по сайту

09 октября, 13:15

Транспорт

Новости регионов: авиарейсы отменили из-за метелей в Северо-Курильске

На речных маршрутах Москвы зафиксировали прирост пассажиров

Пассажиры совершили свыше 1 млн поездок на речных маршрутах в Москве с начала года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 октября

Более 100 чемоданов не загрузили в самолет в аэропорту тунисского Монастира

Количество поездок на речном транспорте Москвы выросло на 20%

Специальный навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар в Москве

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении и МЦД-3 с 10 по 17 октября

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

Авиарейсы отменили из-за метелей в Северо-Курильске. Мощный циклон принес ураганный ветер и сильный дождь с мокрым снегом. К вечеру на Курилах ветер усилится местами до 35 метров в секунду.

Десятибалльные заторы парализовали движение из-за обильного снегопада и гололедицы на дорогах в Новосибирске. На улицах города за сутки случилось более 30 ДТП. Движение затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях.

Сахалинские рыбаки поймали в Тихом океане тунца весом 200 килограммов. Его ловили специальными снастями на протяжении нескольких часов. Погрузить улов удалось только с помощью крана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

