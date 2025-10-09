Форма поиска по сайту

09 октября, 07:00

Количество поездок на речном транспорте Москвы выросло на 20%

Речной транспорт Москвы продолжает набирать популярность. С начала этого года москвичи и гости города совершили более 1,1 миллиона поездок, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ежедневно электросудна преодолевают около 3 000 километров. Недавно столичный флот пополнили два новых судна – "Самородинка" и "Рудневка", которые вскоре выйдут на регулярные маршруты. Зимняя навигация в Москве не прекращается, позволяя планировать поездки в любое время года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

