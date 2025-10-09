Специальный навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар в Москве

Специальный навес "сухие ноги" сделает пересадки пассажиров комфортными в любую погоду на московском городском вокзале Славянский бульвар.

Этот вокзал является одним из самых востребованных пересадочных узлов, через который ежедневно совершают более 100 тысяч поездок.

Под навесами появится навигация, новые скамейки и урны. Рядом с вокзалом высадят кустарники, деревья и разобьют цветники для создания комфортной среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.