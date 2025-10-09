Форма поиска по сайту

09 октября, 08:00

Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении и МЦД-3 с 10 по 17 октября

Расписание электричек временно изменится на Ленинградском направлении и МЦД-3 в Москве и Подмосковье с 10 по 17 октября.

Часть поездов между столицей и Клином будет отменена. Некоторые составы проследуют по укороченным маршрутам и пропустят ряд остановок, в их числе – Рижская, Левобережная и Молжаниново. Ограничения связаны с плановыми работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

