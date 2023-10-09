09 октября, 22:30Транспорт
Эксперты сообщили, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок
Более 1,5 миллиона человек в Москве ежедневно передвигаются на такси. Это средние данные за сентябрь.
Вырос спрос и на каршеринг. Арендовать машину бывает выгоднее, чем ехать на своей, учитывая широкую сетку тарифов.
Как меняются предпочтения москвичей касательно транспорта? И какой процент жителей города пересаживается с личных автомобилей на такси или каршеринг?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.