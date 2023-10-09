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09 октября, 22:30

Транспорт

Эксперты сообщили, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

Эксперты сообщили, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

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Стоимость проезда на ж/д транспорте изменится с 1 декабря в РФ

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Более 1,5 миллиона человек в Москве ежедневно передвигаются на такси. Это средние данные за сентябрь.

Вырос спрос и на каршеринг. Арендовать машину бывает выгоднее, чем ехать на своей, учитывая широкую сетку тарифов.

Как меняются предпочтения москвичей касательно транспорта? И какой процент жителей города пересаживается с личных автомобилей на такси или каршеринг?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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