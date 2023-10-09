Эксперты рассказали, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

Более 1,5 миллиона человек в Москве ежедневно передвигаются на такси. Это средние данные за сентябрь.

Вырос спрос и на каршеринг. Арендовать машину бывает выгоднее, чем ехать на своей, учитывая широкую сетку тарифов.

Как меняются предпочтения москвичей касательно транспорта? И какой процент жителей города пересаживается с личных автомобилей на такси или каршеринг?

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