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Новости

09 октября, 13:15

Транспорт

Эксперты рассказали, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

Эксперты рассказали, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранили

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Москвичам рассказали о преимуществах каршеринга в столице

Прибытие самолета с пассажирами из Тель-Авива ожидается в Домодедово 9 октября

Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранен

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Россияне стали чаще брать автокредиты на покупку китайских авто

Проезд на железнодорожном транспорте изменится с 1 декабря в РФ

Более 1,5 миллиона человек в Москве ежедневно передвигаются на такси. Это средние данные за сентябрь.

Вырос спрос и на каршеринг. Арендовать машину бывает выгоднее, чем ехать на своей, учитывая широкую сетку тарифов.

Как меняются предпочтения москвичей касательно транспорта? И какой процент жителей города пересаживается с личных автомобилей на такси или каршеринг?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЕвгения МирошкинаНаталья Мелехина
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