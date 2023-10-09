Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранили

Кратковременные технические сбои в системе обработки багажа в аэропорту Внуково были устранены, сообщили в пресс-службе авиагавани. В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

О массовых задержках из-за сбоя системы обработки багажа в столичном аэропорту Внуково стало известно утром 9 октября. В авиагавани отключились все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складывались в кучу, а в залах скопилась толпа пассажиров.

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