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09 октября, 12:15

Транспорт

Прибытие самолета с пассажирами из Тель-Авива ожидается в Домодедово 9 октября

Прибытие самолета с пассажирами из Тель-Авива ожидается в Домодедово 9 октября

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В аэропорт Домодедово 9 октября ожидается прибытие борта с пассажирами из Тель-Авива. Ранее еще один лайнер прилетел 8 октября.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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