Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:15

Транспорт

Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранен

Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранен

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Россияне стали чаще брать автокредиты на покупку китайских авто

Проезд на железнодорожном транспорте изменится с 1 декабря в РФ

В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 9 октября

Свыше 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска

Эксперт рассказал, почему некоторые москвичи отказываются от личных авто

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля

Кратковременные технические сбои в системе обработки багажа в аэропорту Внуково были устранены, сообщили в пресс-службе авиагавани. В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

О массовых задержках из-за сбоя системы обработки багажа в столичном аэропорту Внуково стало известно утром 9 октября. В авиагавани отключились все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складывались в кучу, а в залах скопилась толпа пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕвгения МирошкинаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика