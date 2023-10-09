Свыше 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска

Более 17 миллионов пассажиров проехали по третьему диаметру МЦД за месяц с момента открытия. Статистику опубликовал департамент транспорта.

Для ежедневных поездок новую магистраль используют 400 тысяч человек. С запуском D3 наземное метро в пешей доступности получили миллионы жителей столицы и области. Появились новые маршруты, пересадки, а также сократились интервалы движения.

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