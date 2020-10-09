Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За цифровые рубли купили 12 сувенирных карт "Тройка" и одну карту с балансом билета "Кошелек". Со временем число товаров и сервисов будет увеличено, пассажиры смогут пользоваться в метро цифровым рублями.

"В октябре 2021 года мы запустили первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути". За два года было совершено более 1,2 миллиона поездок. Автобусы доставляют пассажиров в ТиНАО и ИЦ "Сколково", до станций метро и МЦД и обратно. Это готовый комфортный сервис, который можно внедрять в других городах", – поделился заммэра столицы Максим Ликсутов.

На регулярном электротранспорте от Печатников до Нагатинского Затона по реке уходит 12 минут, путь на автомобиле – 27 минут. От Нагатинского Затона до Южного речного вокзала по реке – 17 минут, а на общественном транспорте – 37 минут. От Южного речного вокзала до Кленового бульвара добраться по реке можно за девять минут, на машине – за 15 минут.