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Новости последнего часа: паром для перевозки большегрузов запустят в Крыму 9 октября

Новости последнего часа: паром для перевозки большегрузов запустят в Крыму 9 октября

Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

Автомобили премиальных марок начали завозить в РФ по параллельному импорту

Трамваи задерживаются на Русаковской улице

Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

В Москве закрылся мотосезон

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Паром для перевозки большегрузов начнет курсировать между Крымом и Кубанью 9 октября. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Аннуляция путевок в Крым не превышает 25%, сообщили в АТОР.

В саду имени Баумана реставрируют служебный корпус усадьбы Голицыных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

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