Новости последнего часа: паром для перевозки большегрузов запустят в Крыму 9 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Паром для перевозки большегрузов начнет курсировать между Крымом и Кубанью 9 октября. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Аннуляция путевок в Крым не превышает 25%, сообщили в АТОР.

В саду имени Баумана реставрируют служебный корпус усадьбы Голицыных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

