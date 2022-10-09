Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По Крымскому мосту после взрыва прошли 13 поездов, перевезено около 6 тысяч пассажиров. Об этом сообщает компания-перевозчик "ГрандСервисЭкспресс".

Товарооборот РФ с Белоруссией в текущем году может достичь 50 миллиардов долларов. Об этом сообщили в МИД России.

В Москве от станции метро "Давыдково" БКЛ метро до Верейской улицы проложили пешеходный маршрут. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

