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Новости

13:30

Экономика

Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

Автомобили премиальных марок начали завозить в РФ по параллельному импорту

Трамваи задерживаются на Русаковской улице

Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

В Москве закрылся мотосезон

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По Крымскому мосту после взрыва прошли 13 поездов, перевезено около 6 тысяч пассажиров. Об этом сообщает компания-перевозчик "ГрандСервисЭкспресс".

Товарооборот РФ с Белоруссией в текущем году может достичь 50 миллиардов долларов. Об этом сообщили в МИД России.

В Москве от станции метро "Давыдково" БКЛ метро до Верейской улицы проложили пешеходный маршрут. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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