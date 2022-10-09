Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В России на этой неделе выявили на 100 тысяч случаев заражения COVID-19 меньше, чем на прошлой.

В Молжаниновском районе обустроили место для отдыха у прудов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

