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Новости

12:45

Общество

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

Автомобили премиальных марок начали завозить в РФ по параллельному импорту

Трамваи задерживаются на Русаковской улице

Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

В Москве закрылся мотосезон

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Поезда в Крыму вернутся к привычному расписанию в течение суток – власти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В России на этой неделе выявили на 100 тысяч случаев заражения COVID-19 меньше, чем на прошлой.

В Молжаниновском районе обустроили место для отдыха у прудов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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