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Происшествия

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

Автомобили премиальных марок начали завозить в РФ по параллельному импорту

Трамваи задерживаются на Русаковской улице

Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

В Москве закрылся мотосезон

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Поезда в Крыму вернутся к привычному расписанию в течение суток – власти

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс сообщил, что паромная переправа в Крым через Керченский пролив работает стабильно.

Реконструкция пруда у Дворца пионеров стартовала на Воробьевых горах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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