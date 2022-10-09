Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс сообщил, что паромная переправа в Крым через Керченский пролив работает стабильно.

Реконструкция пруда у Дворца пионеров стартовала на Воробьевых горах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

