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09:15

Транспорт

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Поезда в Крыму вернутся к привычному расписанию в течение суток – власти

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

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Движение по неповрежденной части Крымского моста планируют запустить после 16:00

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Движение поездов по Крымскому мосту планируют возобновить вечером 8 октября

Паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно. Об этом заявили в Минтрансе РФ. За минувшую ночь выполнено три рейса. С помощью паромной переправы из Крыма в порт "Кавказ" и обратно доставили автомобили и пассажиров.

Билеты на поезда в Крым и обратно также доступны. Перевозчик возобновил продажи. Первые составы после взрыва на Крымском мосту успешно пересекли Керченский пролив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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