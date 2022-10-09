Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

Паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно. Об этом заявили в Минтрансе РФ. За минувшую ночь выполнено три рейса. С помощью паромной переправы из Крыма в порт "Кавказ" и обратно доставили автомобили и пассажиров.

Билеты на поезда в Крым и обратно также доступны. Перевозчик возобновил продажи. Первые составы после взрыва на Крымском мосту успешно пересекли Керченский пролив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

