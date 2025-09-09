Владимир Ефимов сообщил о строительстве новых 17 станций метро в Москве

В Москве одновременно строят 17 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Работы ведутся на новых линиях – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

На Бирюлевской линии уже началось строительство станций "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На Рублево-Архангельской линии возводят "Звенигородскую", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.