09 сентября, 14:15

Транспорт

Владимир Ефимов сообщил о строительстве новых 17 станций метро в Москве

В Москве одновременно строят 17 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Работы ведутся на новых линиях – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

На Бирюлевской линии уже началось строительство станций "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На Рублево-Архангельской линии возводят "Звенигородскую", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

