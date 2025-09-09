09 сентября, 14:15Транспорт
Владимир Ефимов сообщил о строительстве новых 17 станций метро в Москве
В Москве одновременно строят 17 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Работы ведутся на новых линиях – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
На Бирюлевской линии уже началось строительство станций "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На Рублево-Архангельской линии возводят "Звенигородскую", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.