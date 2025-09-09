Форма поиска по сайту

09 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Дорогомиловского моста, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

