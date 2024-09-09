Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 11:30

Транспорт

Новости регионов: транспортный коллапс произошел в аэропорту Владивостока

Новости регионов: транспортный коллапс произошел в аэропорту Владивостока

Четыре станции Троицкой линии метро разгрузят соседние платформы

Восемь маршрутов наземного транспорта заработали по новой схеме в Москве

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 сентября

Последнюю развязку клеверного типа реконструировали на МКАД

Столичные дрифтеры собрались на фестивале технических видов спорта 7–8 сентября

Запуск участка Троицкой линии улучшил транспортную доступность для миллиона москвичей

Маршруты городского транспорта изменились в районе Троицкой линии метро

Первый в РФ беспилотный трамвай начал перевозить пассажиров от метро "Щукинская"

Строители метро поздравили жителей столицы с Днем города

В аэропорту Владивостока произошел транспортный коллапс. 9 сентября не смогли вылететь более 600 человек. В том числе был отменен рейс "Аэрофлота" в Москву. Как заявили представители авиакомпании, по техническим причинам. Часть пассажиров обещают отправить двумя другими рейсами и резервным самолетом, вылет которого ожидается из Москвы.

Тем временем в Екатеринбурге спасатели ликвидируют крупный пожар. На городской свалке на Коммунистической улице горят резиновые покрышки. Огромное облако черного дыма расползлось над несколькими районами. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпроисшествияпожарвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика