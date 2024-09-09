Новости регионов: транспортный коллапс произошел в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока произошел транспортный коллапс. 9 сентября не смогли вылететь более 600 человек. В том числе был отменен рейс "Аэрофлота" в Москву. Как заявили представители авиакомпании, по техническим причинам. Часть пассажиров обещают отправить двумя другими рейсами и резервным самолетом, вылет которого ожидается из Москвы.

Тем временем в Екатеринбурге спасатели ликвидируют крупный пожар. На городской свалке на Коммунистической улице горят резиновые покрышки. Огромное облако черного дыма расползлось над несколькими районами. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

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