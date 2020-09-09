Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Открыта станция метро "Потапово", которая стала 27-й на Сокольнической линии. Она расположена в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, недалеко от улицы Александры Монаховой. "Потапово" – первая отапливаемая наземная станция Московского метрополитена.

"Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С открытием "Потапово" более 200 тысяч жителей Коммунарки и соседних районов получили новые удобные маршруты. К 2030 году на территории ТиНАО будет действовать уже 27 станций рельсового каркаса, включая МЦД", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Первый в России беспилотный трамвай в тестовом режиме перевозит пассажиров. Первый этап тестирования завершился успешно и в полной технической готовности начался второй.