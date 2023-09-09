Пассажирам столичного транспорта подготовили сувениры по случаю запуска МЦД-4

К запуску четвертого центрального диаметра для пассажиров подготовили памятные подарки. На станциях МЦД-4 раздавали небольшие памятные сувениры: чай с мятой, подставки для телефона, блокноты, ручки, брелоки в виде современных поездов, наборы детских карандашей и ланчбоксы.

Сувениры могут получить пассажиры на Апрелевке, Солнечной, Аминьевской, Минской, Кутузовской, Тестовской, Белорусской, Савеловской, Марьиной роще, Площади трех вокзалов, Курской, Нижегородской, Чухлинке, Новогирееве, Реутове, Ольгине и Железнодорожной.

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