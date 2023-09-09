Три новых маршрута речных трамваев добавят в Москве – Ликсутов

Три новых маршрута речных трамвайчиков добавят в Москве к двум запланированным ранее. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что с момента запуска на речных столичных судах уже проехало 150 тысяч пассажиров. Также Максим Ликсутов добавил, что специалисты готовят к запуску второй маршрут, который будет запущен до конца 2023 года. В итоге в столице будет пять речных маршрутов.

Кроме того, эти суда построены с ориентацией на зимние условия Москва-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.