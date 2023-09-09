Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 15:00

Город

Три новых маршрута речных трамваев добавят в Москве – Ликсутов

Три новых маршрута речных трамваев добавят в Москве – Ликсутов

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Парад судов подготовили в столице к Дню города

Исторические составы пройдут по БКЛ против часовой стрелки 9–10 сентября

Парад трамваев стартовал в Москве в День города

Парад поездов к Дню города организовали на БКЛ в Москве

Парад судов организовали в столице к Дню города

Парад поездов к Дню города организовали на БКЛ столичного метро

Три новых маршрута речных трамвайчиков добавят в Москве к двум запланированным ранее. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что с момента запуска на речных столичных судах уже проехало 150 тысяч пассажиров. Также Максим Ликсутов добавил, что специалисты готовят к запуску второй маршрут, который будет запущен до конца 2023 года. В итоге в столице будет пять речных маршрутов.

Кроме того, эти суда построены с ориентацией на зимние условия Москва-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика