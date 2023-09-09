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09 сентября, 11:45

Город

Парад поездов к Дню города организовали на БКЛ в Москве

Парад поездов к Дню города организовали на БКЛ в Москве

Парад судов организовали в столице к Дню города

Парад поездов к Дню города организовали на БКЛ столичного метро

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В столичном метро запустили исторические составы к Дню города. Пассажиров везут модели от самых старых до современных – "Сокольники", "Еж-3", "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".

Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября. Горожане и гости столицы смогут встретить их в 12:18 на "Марьиной роще", в 13:05 на "Каховской", в 13:23 на "Текстильщиках" и в 14:11 на "Кунцевской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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