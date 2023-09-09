09 сентября, 09:00Город
"Актуальный репортаж": столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября
Столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября – поезда будут курсировать всю ночь. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами.
Транспортная система столицы признана одной из лучших среди мегаполисов. Речные суда, электробусы, трамваи и поезда интегрированы в единый отлаженный механизм, что позволяет москвичам в дороге экономить не только время, но и деньги.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.