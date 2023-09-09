"Актуальный репортаж": столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября

Столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября – поезда будут курсировать всю ночь. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами.

Транспортная система столицы признана одной из лучших среди мегаполисов. Речные суда, электробусы, трамваи и поезда интегрированы в единый отлаженный механизм, что позволяет москвичам в дороге экономить не только время, но и деньги.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.