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09 сентября, 09:00

Город

"Актуальный репортаж": столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября

"Актуальный репортаж": столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября

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Столичное метро и МЦК будут работать в ночь на 10 сентября – поезда будут курсировать всю ночь. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами.

Транспортная система столицы признана одной из лучших среди мегаполисов. Речные суда, электробусы, трамваи и поезда интегрированы в единый отлаженный механизм, что позволяет москвичам в дороге экономить не только время, но и деньги.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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