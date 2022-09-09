Первый тоннель проложили на центральном участке Троицкой линии метро

На центральном участке Троицкой линии метро проложили первый тоннель. Щит "Светлана" прошел участок протяженностью 1 050 метров между станциями "Вавиловская" и "Новаторская".

А другой щит "Людмила" стал прокладывать соседний левый тоннель того же перегона. Уже пройдено 90% пути. Новая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.