Новые "медленные зоны" для самокатов могут ввести в Москве в следующем сезоне

Уже в следующем сезоне в столице могут ввести новые "медленные зоны" для водителей самокатов. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ближайшее время специалисты изучат данные об аварийных местах, проанализируют их с ГИБДД и примут решение. "Медленные зоны" – это участки на самых оживленных улицах и в парках Москвы. Там скорость самокатов не должна превышать 5–15 километров в час.

В июле в городе открыли 20 новых таких участков. Благодаря технологии, которую используют в шеринговых самокатах, они снижают скорость автоматически.

Обновление ПДД готовит и Минтранс. Там намерены запретить пересекать дорогу по зебре на самокате. Кроме того, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в следующем сезоне после анализа очагов аварийности в Москве введут новые "медленные зоны".

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