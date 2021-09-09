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Транспорт

16:45

В Москве представили инновационный транспорт на международной выставке "Комтранс"

транспорт видео Никита Гмыза Алина Гилева

"Группа ГАЗ" представила инновационный транспорт на международной выставке "Комтранс" в Москве. Модели работают на электричестве и водороде.

Программу создания высокоэкологичного транспорта в компании начали более 10 лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски. О трендах на рынке коммерческого транспорта рассказал генеральный директор ГК "Современные транспортные технологии", генерального дистрибьютера "Группы ГАЗ" Олег Марков.

"Мы очень внимательно изучаем клиентский путь, и понимая, что сейчас самое ценное, что есть у любого – это время, и понимая тренд, который сейчас целиком и полностью лежит в направлении цифровизации, мы весь этот клиентский путь, все те возможности, которые мы можно реализовывать с нашим автомобилем, закладываем в те или иные цифровые решения. И для нас развитие платформы GAZ Connect, как базового некоторого инструмента, который собственно привязан к нашему автомобилю – это одно из ключевых направлений", – сказал Марков.

Группа компаний "Современные транспортные технологии" – это крупнейший независимый дистрибьютер коммерческих автомобилей в России и СНГ, который помогает "Группе ГАЗ" развивать новые инструменты продаж. Компания занимается реализацией и сервисным обслуживанием техники ГАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ в 240 дилерских центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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