В Москве хотят в 10 раз увеличить штраф для водителей, которые шумят по ночам

В Москве хотят в 10 раз увеличить штраф для водителей, которые любят гонять без глушителей. За громкую музыку по ночам тоже придется заплатить.

Фиксировать нарушения будут специальные камеры. Тема для города болезненная, москвичи все чаще жалуются на гонщиков, которые не дают спать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.