Московскому центральному кольцу исполняется 5 лет

Уже 10 сентября МЦК отметит юбилей – 5 лет со дня открытия. Ежедневно Московским центральный кольцом пользуется 500 тысяч человек.

О том, как менялось МЦК за 5 лет и какие сложности были – в эфире телеканала Москва 24.