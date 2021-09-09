В России техосмотр автомобилей могут сделать добровольным уже до конца года

Обязательный техосмотр в России планируют отменить до конца года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, документ уже готов, скоро его внесут в Госдуму. Уже поддержали инициативу в регионах и руководстве МВД. Если документ примут, техосмотр станет полностью добровольным.

Диагностическая карта понадобится только в случае смены владельца, если машина или мотоцикл старше четырех лет. Правила будут распространяться только на физических лиц.

Коммерческий транспорт по-прежнему будут обязаны проверять на ТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.