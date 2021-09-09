Трафик на столичных дорогах оценивается в 4 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла. Три аварии подряд на внешней стороне МКАД между Дмитровским и Ленинградским шоссе существенно затрудняют движение на этом участке.

6-километровый затор придется преодолеть водителям на внешней стороне Третьего транспортного кольца. От Русаковской эстакады до Бутырской улицы будете ехать больше 20 минут.

Краснеет и Садовое кольцо. На внешней его стороне от Курского вокзала до проспекта Мира можно задержаться минут на 15. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.