Движение на столичных дорогах оценивается в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до Варшавского шоссе. На данном участке целых 4 аварии, и скорость движения составляет не больше 20 километров в час.

Путь на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта займет 15 минут.

Также на Рязанском проспекте от улицы Паперника начинаются затруднения, и до центра города будете ехать минут 20–25. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.