Оплата по системе Face Pay может заработать во всем столичном транспорте в следующем году

Возможность оплачивать поездки по лицу не только в метро может появиться у москвичей уже в следующем году. Систему Face Pay планируют внедрить на МЦК и в других видах наземного транспорта.

Пока оплату по лицу тестируют в подземке. Эксперимент проходит на четырех линиях метро – Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской. В нем участвует уже более 15 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.