Дорожное движение в Москве оценивается в 1 балл

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. В 9-километровом заторе стоят водители на внутренней стороне МКАД на участке от Каширского до Варшавского шоссе.

На Волгоградском проспекте от Есенинского бульвара до Люблинской улицы можно потерять 10 минут.

Затруднения в движении есть и на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. От Ленинградского шоссе до Сущевского вала скорость движения на превышает 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.