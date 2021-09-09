Москвичам напомнили об изменении расписания аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево в выходные, 11 и 12 сентября, изменится. Из-за ремонта на железной дороге из графика уберут некоторые поезда.



В субботу отменят четыре вечерних рейса с Белорусского вокзала начиная с 21:35. Из аэропорта Шереметьево аэроэкспрессы не будут ходить с 20:47. В воскресенье отменят ранние рейсы туда и обратно.

Есть и другие корректировки. Следить за расписанием можно на сайте.

Во время отмены рейсов доехать до Шереметьево и обратно можно на экспресс-автобусах. Отправление от метро "Ховрино" каждые 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.