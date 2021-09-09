В Минтрансе предложили отменить приоритет кругового движения

В Минтрансе предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.

Сейчас водители на примыкающих дорогах должны пропускать тех, кто едет по кругу. Если новые правила примут, то преимущество в движении будет определяться, как на обычном перекрестке. То есть пропустить придется машины, которые едут по главной. А если пересекаются равнозначные дороги, то первыми поедут те, кто справа.

Еще одно предложение от Минтранса касается зон, куда можно въезжать автомобилям только с определенным экологическим классом. А именно – Евро-5.

В ведомстве предложили сделать некоторые исключения. В частности, разрешить въезжать туда машинам "Почты России", электромобилям, автомобилям со знаком "инвалид", а также транспорту тех, кто проживает в этой зоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.