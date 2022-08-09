Москвичам рассказали о функционале стоек "Живое общение" в метро

На стойках "Живое общение" в столичном метро можно не только узнать самый удобный маршрут. Сотрудники помогут пассажирам сэкономить, подобрав оптимальный тариф для поездок.

В метро и на МЦК доступно почти 40 таких точек. Об этом рассказала руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.