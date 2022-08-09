Новости последнего часа: движение поездов по МЦД-3 и МЦД-4 откроют до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по МЦД-3 и МЦД-4 откроют до конца 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фирмы и ИП, которые хранят деньги в "токсичных" валютах, разделят риски заморозки с банком, сообщил ЦБ РФ.

Собирать биометрию без согласия для единой системы не будут, рассказали в Минцифры РФ.