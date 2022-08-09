Новости последнего часа: движение на Бутырском Валу восстановлено после пожара в доме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на Бутырском Валу восстановлено после пожара в жилом доме, сообщил Дептранс.

МЧС выпустило предупреждение по Подмосковью. 9 августа прогнозируются грозы и дожди.

Реконструкцию детской поликлиники № 133 на севере Москвы завершат в 2023 году, заявил Сергей Собянин.