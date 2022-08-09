Крупный проект запущен по развитию территории большого Сити. Там обновили навигацию, ввели два дополнительных маршрута наземного транспорта и изменили привычную траекторию движения на этой территории. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявила руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова.

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