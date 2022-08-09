Привычные московские заторы по 8 – 9 баллов в час пик вернутся в Москву уже через 2 недели. Первые серьезные затруднения Дептранс прогнозирует с 25 августа. В Москву вернутся школьники и дачники.

В последние выходные августа и первого сентября ситуация будет самой сложной, рассказали аналитики. Количество машин в городе увеличится более чем до трех миллионов. Заторы обещают на МКАД, Ярославском и Варшавском шоссе. А также на Ленинском проспекте и в районе крупнейших торговых центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.