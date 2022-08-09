Москва встала на первое место среди европейских городов по использованию электробусов. Сколько электробусов ездят по столице? В чем преимущества этого транспорта? И влияют ли санкции на поставки электробусов и их обслуживание?

Об этом в интервью рассказала руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.