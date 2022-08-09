Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей города и области. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявила руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова.

Также она рассказала, что первый год работы магистрали будет пилотным и от москвичей ждут предложений, как можно улучшить движение и защитить город от транзитного трафика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.