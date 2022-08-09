МЧС России направило еще один самолет-амфибию для тушения пожаров в Югре

МЧС России направило еще один самолет-амфибию Бе-200 ЧС для тушения пожаров в Югре. Регион лидирует по числу природных пожаров в России. Там их зафиксировано 64 на площади более 82 тысяч гектаров.

Сложная обстановка сложилась в Советском, Октябрьском и Березовском районах. Чтобы защитить населенные пункты, там усилена группировка спасателей. В ход идет тяжелая техника. Специалисты круглосуточно отслеживают лесопожарную обстановку с помощью данных космоснимков, патрулируют территорию с самолетов.

Режим ЧС действует на территории Ханты-Мансийского автономного округа со 2 августа. Всего с огнем борются более 1,5 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.