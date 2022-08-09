Новости последнего часа: ограничения полетов на юге и в центре РФ продлены до 17 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 17 августа. Об этом сообщила Росавиация.

Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный набор. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.

МЧС усилило группировку для борьбы с пожарами в Югре. Регион называют самым "горячим".