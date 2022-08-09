Режим ограничения полетов в 11 российский аэропортов снова продлили. На этот раз – до 17 августа.

О решении сообщила Росавиация. Речь идет об аэропортах на юге и в центральной части страны. Среди них Воронеж, Геленджик, Анапа, Симферополь, Липецк. Пассажирам порекомендовали летать через Москву или Сочи, а также пользоваться другими видами транспорта, например, поездами или автобусами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.