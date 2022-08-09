Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 17 августа

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа. Об этом сообщила Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.