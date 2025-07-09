Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты из Москвы в Геленджик. Первый самолет отправится в курортный город 18 июля. Как сообщили в Росавиации, рейсы будут выполняться только в светлое время суток.

Новый студийно-производственный комплекс появится на территории Киностудии Горького в Валдайском проезде. В настоящее время заброшенную площадку модернизируют. В результате там разместят 10 современных, технологичных съемочных павильонов, залы для просмотра, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, а также гримерки и другие необходимые помещения.

По прогнозам синоптиков, дожди, грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве до конца среды, 9 июля. Кроме того, из-за жары оранжевый уровень опасности будет действовать в городе до 13-го числа.

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