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09 июля, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

В Москве замедлился рост цен на такси

Авиабилеты из Москвы в Геленджик появились в продаже

"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик

Новости Московского транспорта

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Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью 2025 года

Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты из Москвы в Геленджик. Первый самолет отправится в курортный город 18 июля. Как сообщили в Росавиации, рейсы будут выполняться только в светлое время суток.

Новый студийно-производственный комплекс появится на территории Киностудии Горького в Валдайском проезде. В настоящее время заброшенную площадку модернизируют. В результате там разместят 10 современных, технологичных съемочных павильонов, залы для просмотра, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, а также гримерки и другие необходимые помещения.

По прогнозам синоптиков, дожди, грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве до конца среды, 9 июля. Кроме того, из-за жары оранжевый уровень опасности будет действовать в городе до 13-го числа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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