В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Волоколамском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города – в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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