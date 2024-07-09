Расписание поездов на МЦД-3 изменится до 11 июля, рассказали в столичном Дептрансе. Кроме того, изменился график электричек МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях.

В свою очередь, 9 июля на автомобильных столичных дорогах заторы достигли около 6–7 баллов. Вечером затруднения движения ожидаются в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и и в местах проведения ремонтных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.